Kasjerka oraz jej mąż okradli CBA na gigantyczną kwotę. Jest akt oskarżenia

Przypomnijmy – pod koniec stycznia funkcjonariusze aresztowali Katarzynę G., która pracowała jako kasjerka w CBA i jej męża Dariusza G. Oskarżono ich o przywłaszczenie znacznych środków. Początkowo media pisały o kwocie 5,5 mln zł, jednak ostatecznie ustalono, że para wyprowadziła z CBA ponad 9,2 mln zł.

Katarzyna G. miała pieniądze przekazywać mężowi hazardziście. Jak podają media, Dariusz G. miesiącami grał kradzionymi pieniędzmi, obstawiając zakłady sportowe i nie wiedziały o tym żadne organy finansowe. Jak dowiedziała się "Rz", Dariusz G regularnie obstawiał kwoty sięgające od kilkunastu do 20 tys. zł.

Jak ustaliła "Rz" akt oskarżenia w tej sprawie dotyczy dwojga osób, którym zarzucono popełnienie przestępstw polegających na przywłaszczeniu mienia znacznej wartości oraz tzw. „praniu” pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Skandal w CBA

Według doniesień „Pulsu Biznesu" kasjerka została zdemaskowana pod koniec ubiegłego roku, kiedy rozliczano fundusze operacyjne i okazało się, że w kasie jest pusto. W biurze została uruchomiona procedura sprawdzająca, która początkowo wykazała brak co najmniej 5,5 mln zł w gotówce.

– Zaczęły się gorączkowe telefony i rozmowy, bo stało się jasne, że nie mamy do czynienia ze zwykłą malwersacją, jednorazową akcją, ale z zaplanowanym procederem, realizowanym przez dłuższy czas. 5 mln zł w gotówce to masa pieniędzy o wadze kilkudziesięciu kilogramów, które można spakować do furgonetki. Wszystko wskazuje na to, że pieniądze były porcjami wynoszone z CBA w torbie – mówiła "PB" osoba zbliżona do resortu spraw wewnętrznych, zastrzegając sobie anonimowość.

