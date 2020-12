Hołownia: Byłbym skończonym idiotą, gdybym...

Kilka dni temu Hołownia wywołał falę komentarzy, kiedy w rozmowie z dziennikarzem "Rzeczpospolitej" mówił o przygotowaniach jego ugrupowania do ewentualnych przedterminowych wyborów. Jak podkreślił, należy przygotować się do rządzenia lepiej, niż robi to Prawo i Sprawiedliwości. Przy okazji rozmowy z dziennikarzem "Rzeczpospolitej" Hołownia podzielił się pewnym wyznaniem. – Jestem gotów i chciałbym zostać premierem RP – zdradził polityk.

W poranku radia TOK FM lider Polska 2050 mówił o tej kwestii z większym dystansem.

– Byłbym skończonym idiotą, gdybym nacierał się myślą, że oto premierostwo na mnie czeka i będę się zajmował wspaniałymi i pięknymi rzeczami – tłumaczył Hołownia.

– O tym decydują Polacy. To Polacy zdecydują, komu zechcą powierzyć tę tekę i tę odpowiedzialność. Naszym zadaniem i zadaniem każdego odpowiedzialnego ruchu działającego w polityce jest do takiego zadania się przygotować, żeby móc przedłożyć wyborcom sensowną ofertę – dodał polityk.

– Słowa krytyki, które teraz słyszę ze strony posłów PiS-u, widziałem, że poseł Bartosz Kownacki, który wspominał o tym, jak Polacy uczyli Francuzów jeść widelcem, a teraz proponował 100 złotych za wejście do galerii handlowych, poseł Kamil Bortniczuk, również będący podwykonawcą w całym systemie władzy sprawowanej przez Kaczyńskiego, próbują się z tego nabijać, natomiast prawda jest taka, że polityka jest o wzięciu odpowiedzialności. Wyrok wyborców będzie taki, a nie inny – tłumaczył dalej Hołownia.

