Handlowcy: Listopadowy lockdown spowodował 8 mld zł strat

Jak poinformowały organizacje podczas wspólnej konferencji, w ostatnią sobotę listopada, kiedy po trzech tygodniach ponownie uruchomiono sklepy w galeriach handlowych, odwiedzalność obiektów była o prawie 30 proc. niższa w porównaniu do soboty 30 listopada ubiegłego roku i wyniosła 73 proc.

Według wiceprezes PRCH i dyrektor zarządzającej Gemini Holding Anny Malcharek, listopadowe zamknięcie sklepów to 8 mld zł utraconych obrotów w handlu.

Jak wyjaśnił wiceprezes ZPPHiU i Kazar Group Artur Kazienko, to nie są tylko straty obrotów handlowców, to realne straty dla gospodarki z powodu tego, że nie wpłynęły do budżetu inne daniny. Dodał, że w Polsce działa ponad 570 galerii handlowych.

Przedstawiciele obu organizacji, zaapelowali do klientów, aby odpowiedzialnie korzystali z oferty galerii handlowych. "Kiedy jesteśmy już na terenie centrum handlowego bezwzględnie przestrzegajmy zasad DDM. Pierwszą rzeczą, o jakiej musimy pamiętać po wejściu do obiektu, jest dezynfekcja rąk oraz prawidłowo założona maseczka" - wskazali.

Przypomnieli, że w czasie oczekiwania na wejście do sklepu konieczne jest zachowanie dystansu. – Dajemy klientom bezpieczną przestrzeń, nasi pracownicy całą dobę dbają o to, by wszystkie miejsca dotykane były dokładnie dezynfekowane. Wszystkim zapominalskim przypominamy o panujących zasadach poprzez liczne oznakowania, naklejki, plakaty, komunikaty głosowe oraz zwracamy uwagę bezpośrednio. Zatroszczmy się o to, aby przygotowania do Świąt przebiegły w dobrej, bezpiecznej atmosferze – wyjaśniła wiceprezes PRCH Justyna Kur.

Według PRGH i ZPPHiU zniesienie częściowego zamknięcia galerii handlowych, które obowiązywało do 28 listopada, wymaga od przedsiębiorców, pracowników i klientów obiektów handlowych ogromnej odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. By skutecznie promować prawidłowe zachowania podczas zakupów, powstała kampania społeczna „Bezpieczeństwo - kupuję to!” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Zdrowia oraz we współpracy z organizacjami handlu.

Jak wyjaśniono celem kampanii opatrzonej hasztagiem #KupujęBezpiecznie jest edukowanie klientów i przypominanie im o zachowaniu określonych zasad bezpieczeństwa w centrach handlowych, ale również w innych placówkach i miejscach handlu oraz usług, czy gastronomii.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 205 tysięcy pracowników.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzaniem nowych ograniczeń podczas epidemii, od 7 listopada rząd zamknął m.in. sklepy, kina o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. w galeriach i centrach handlowych. 21 października premier Mateusz Morawiecki poinformował o otwarciu od 28 listopada sklepów i punktów usługowych w galeriach i parkach handlowych, jednak w ścisłym reżimie sanitarnym.

Zgodnie z wytycznymi, w sklepach i galeriach handlowych obowiązuje limit osób – maksymalnie 1 klient na 10 mkw. w mniejszych placówkach i 15 mkw. dla jednego klienta w dużych sklepach.

Czytaj także:

Zagadkowa śmierć Polaka w Niemczech. Miał 45 latCzytaj także:

Znana youtuberka drugi raz zachorowała na COVID-19. "Mam ataki paniki, kłucie w klatce piersiowej"