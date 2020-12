"Nie wierzę, że takie decyzje mogłyby zapaść". Muller o groźbach UE wobec Polski

Co z tegorocznym Sylwestrem? Premier: Ten rok jest rokiem nienormalnym...

Wszyscy Polacy tęsknią do zabawy, do ferii, do normalności. Do takiej radości wyrażanej w szerszym gronie przyjaciół. Ja także zresztą. Ale ten rok jest rokiem nienormalnym – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.