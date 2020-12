Konflikt w PiS. Jackowski żąda odwołania Terleckiego

W środę Senat przyjął ustawę wprowadzającą dodatkową niedzielę handlową 6 grudnia. Przeciw głosowało pięciu senatorów PiS: Mieczysław Golba, Andrzej Pająk, Zdzisław Pupa, Rafał Ślusarz i Jan Maria Jackowski.

– Prawdę mówiąc ręce mi już opadają. Nie wiem, czy dywanik cokolwiek pomoże – powiedział Terlecki o Jackowskim dziennikarzom. Dopytywany, czy nie widzi już dla niego miejsca w klubie PiS, odparł: – Coraz mniej.

Na uwagę, że to pięciu senatorów głosowało przeciw nowelizacji, Terlecki odpowiedział: – Tak, ale to on tu naprawdę jest, co tu dużo mówić, szkodnikiem.

W odpowiedzi Jackowski oświadczył, że czuje się prześladowany za pilnowanie zobowiązań programowych Prawa i Sprawiedliwości. Senator powiedział, że Terlecki powinien zostać odwołany z funkcji zarówno wicemarszałka Sejmu, jak i szefa klubu PiS, ponieważ "swoimi działaniami kompromituje Sejm i rząd".

Według Jackowskiego przemawia za tym sytuacja z końca października, kiedy Terlecki "nie przeprowadził reasumpcji głosowania przy słynnej ustawie covidowej, dotyczącej między innymi wynagrodzenia lekarzy i personelu medycznego".