Zgorzelski o zarzutach Kukiza: Dla nas wartości są najważniejsze

Gość "Kwadransa politycznego" skomentował także medialne doniesienia o toczących się rozmowach między politykami Prawa i Sprawiedliwości a Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ich tematem ma być obsada stanowisk RPO i szefa IPN oraz sprawy unijne. Zgorzelski nie zaprzeczył, że takie spotkania mają miejsce.

– Nigdy nie zamykaliśmy drzwi przed politykami innych opcji politycznych. Istotą parlamentaryzmu jest dialog, rozmowa. Możemy się nie zgadzać, może z naszych rozmów niewiele wychodzić, ale porozumienie powinno być, bo łączyć powinna nas Polska – powiedział.

Odnosząc się do trwającego sporu między Polską a Unią Europejską stwierdził, że pieniądze unijne są potrzebne. Porównał także Fundusz Odbudowy do Planu Marshalla.

– Nie ma łatwych porównań ale Fundusz Odbudowy uznaję za plan Marshalla w mniejszej skali. W sytuacji gdy jest ciężko, gdy te środki z Unii mogą trafić do służby zdrowia, do samorządów, przedsiębiorców, nie można stawiać sprawy na ostrzu noża. Rozumiem, że stosowanie retoryki ewentualnego weta jest pewną techniką negocjacyjną. Cieszę się, że ust polityków PiS badają coraz mniej ostre wypowiedzi, bo mroziła mnie retoryka płynąca z Solidarnej Polski: weto albo śmierć – stwierdził.

Zgorzelski wyraził również nadzieję, że ostatecznie premier Morawiecki nie zastosuje weta.

– Stawiajmy się w UE, mamy do tego prawo, ale nie naciągajmy struny. Bo kiedy weto odnosi największy skutek – gdy się o nim mówi. Ale nie wolno go zastosować. Mam nadzieję, że premier Morawiecki tak właśnie postąpi. Może to niektórych denerwuje bo trwa długo, ale mnie to odpowiada, że w UE wykuwany jest konsensus – ocenił.

