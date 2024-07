"Dlaczego pana tak poniosło?". Żukowska zwróciła się do Bosaka

W niedzielę gośćmi programu "Śniadanie Romanowskiego" w Polsat News byli m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

Politycy rozmawiali o aborcji. 12 lipca Sejm odrzucił projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zakładający depenalizację i dekryminalizację pomocnictwa przy aborcji. Za przyjęciem projektu opowiedziało się 215 posłów, przeciwko było 218, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. W gronie tych, którzy zagłosowali "przeciw" było: 175 parlamentarzystów klubu PiS, 24 klubu PSL-Trzecia Droga, 17 z Konfederacji i dwóch z Kukiz'15.

Bosak: Proszę milczeć. Biejat: Jak pan się do mnie odzywa?

Na antenie Polsat News Magdalena Biejat ostro ścierała się z Piotrem Zgorzelskim, Radosławem Foglem oraz Krzysztofem Bosakiem. Powtarzała, że projekt Lewicy będzie w Sejmie zgłaszany "do skutku". W pewnym momencie, po wygłoszeniu swojej opinii, zdenerwowana polityk partii Razem nie chciała dopuścić do głosu jednego z liderów Konfederacji.

– Proszę milczeć i słuchać, bo kłamała pani zbyt długo – powiedział Bosak. – Przepraszam, ale jak pan się do mnie odzywa? To jest po prostu skandal – odparła Biejat. I dodała, że poseł Konfederacji "opowiada bzdury". – Co to jest za zachowanie? – oburzała się Biejat. Prowadzący program Bogdan Rymanowski opanował sytuację i oddał głos Bosakowi. Wicemarszałek Sejmu odniósł się do problemów w służbie zdrowia, a projekt Lewicy dotyczący aborcji określił jako "gniot legislacyjny".

Spięcie Bosaka z Biejat. Żukowska: Dlaczego pana tak poniosło?

Na platformie X Anna Maria Żukowska odniosła się do spięcia pomiędzy Bosakiem a Biejat.

"Panie marszałku, wielokrotnie brałam udział w programach z pańskim udziałem i wydawało mi się, że potrafi pan dotrzymać zasad kultury wynikających z pełnionej przez pana funkcji. Dlaczego pana dziś tak poniosło? Powinien pan przeprosić marszałkinię Biejat" – napisała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.

twitterCzytaj też:

"Nie damy spokoju". Szykuje się ostry konflikt w koalicjiCzytaj też:

Żukowska o słowach Giertycha: Argumenty wysnute z kosmosu