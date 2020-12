Poseł PiS o współpracy z Kukizem: Każde wsparcie może być cenne

Media donoszą o sporze między Ryszardem Terleckim, wicemarszałkiem Sejmu, a senatorem Janem Marią Jackowskim. Poszło o głosowanie w sprawie dodatkowej niedzieli handlowej. Na ile ten spór ma znaczenie dla Zjednoczonej Prawicy?

Zbigniew Girzyński: Myślę, że w trudnym czasie pandemii, gdy wszyscy pracujemy często zdalnie, nie ma zbyt wielu kontaktów międzyludzkich, są one ograniczone, zaczynamy wszyscy – mówię to też o sobie – reagować emocjonalnie, czasem nerwowo. Myślę, że dobrze byłoby, aby każdy nieco nabrał oddechu, spojrzał na to, co się dzieje z dystansem, większym spokojem. Byłoby to dla dobra wszystkich.

Pan bardzo krytycznie wyraził się o działaniach policji, która wtargnęła na teren Politechniki Warszawskiej, co miało stanowić naruszenie autonomii uczelni. To był błąd, czy też jak u polityków, efekt emocji wywołanych pandemią?

Jedno i drugie. Emocje odczuwamy wszyscy. Politycy każdej ze stron sceny politycznej. Dziennikarze. Protestujący. Także policjanci. A oprócz tego ludzie popełniają błędy, bo errare humanum est (błądzić jest rzeczą ludzką). Ale jeśli w grę wchodzą wielkie emocje, zmęczenie pandemią, to i błędów popełnia się więcej. Po raz kolejny warto zaapelować o spokój i dystans. Moim zdaniem docelowo my wszyscy z tej pandemii wyjdziemy silniejsi. Ale teraz czas jest faktycznie trudny.

Był trudny także dla partii politycznych, w tym Zjednoczonej Prawicy. Ale do podziału doszło w Koalicji Polskiej. Czy Kukiz’15, który zerwał sojusz z Polskim Stronnictwem Ludowym będzie dla PiS partnerem i ewentualnym koalicjantem, czy też raczej ta współpraca jest mało realna?

Każde wsparcie w Sejmie jest dla nas cenne. Nawet jeśli pochodzi od formacji niewielkiej, jaką jest koło poselskie związane z Pawłem Kukizem. Nie będziemy o żadne poparcie jakoś specjalnie zabiegać, czy się o nie starać. Jednak nie można wykluczyć sytuacji, w której Kukiz’15 wesprze niektóre projekty przygotowane przez obóz Zjednoczonej

