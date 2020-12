Gasiuk-Pihowicz chwali wicepremiera: Krok w dobrą stronę

Posłanka przekonuje, że weto PiS-u dla unijnego budżetu będzie oznaczało "ruinę gospodarczą Polski".

– Utracimy 250 miliardów złotych z Funduszu Odbudowy, to oznacza setki tysięcy utraconych miejsc pracy, bankructwo dziesiątek tysięcy firm. Stracimy astronomiczne pieniądze, a na to Polski nie stać (...) Polska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej po epidemii, widać to gołym okiem i to wsparcie najzwyczajniej w świecie jest potrzebne – tłumaczyła.

Trybunał Stanu dla premiera za weto

Kamila Gasiuk Pihowicz mówiła też, że wprowadzenie weta było działaniem dramatycznie szkodliwym.

– Powinno się to spotkać z reakcją taką jak chociażby Trybunał Stanu. Jest w tym jednak pewna zdrada... Można rozmawiać na temat zdrady dyplomatycznej. Więc mamy do czynienia z pewnym przestępstwem, które mogłoby być rozpatrywane w tym kontekście. Na szali z jednej strony leżą olbrzymie pieniądze, a z drugiej mamy chęć PiS-u do niczym nieograniczonej władzy – twierdzi.

Głos wicepremiera Gowina to krok w dobrą stronę

Gość Sedna Sprawy została zapytana o czwartkowe słowa wicepremiera Jarosław Gowina dotyczące deklaracji interpretacyjnych do budżetu.

– To głos, który jest głosem w dobrym kierunku. Wszystko co nas przybliża do tego żeby budżet był przyjęty jest krokiem w dobrą stronę (...) Co do tych wiążących deklaracji pewnie bym się nie zgodziła. To czego oczekuje UE jest jasne i wymaga przestrzegania zasad, na które się umówiliśmy – stwierdziła.

