Jasne stanowisko Francji. Paryż grozi wetem

Clement Beaune grozi, że jeżeli porozumienie handlowe dot. brexitu nie będzie korzystne dla Francji, to zostanie przez jego kraj zawetowany.

O sprawie poinformowała dziennikarka TVP Dominika Cosic, jak podkreśla minister weto jest prawem przysługującym krajom członkowskim Kobieta wzruszająca ramionami.

UE wszczyna procedurę wobec Wielkiej Brytanii

Zbliża się koniec 2020 r., co oznacza koniec okresu przejściowego w relacjach między Unią Europejską i Wielką Brytanią. Okres przejściowy miał na celu zagwarantowanie dodatkowego czasu niezbędnego do przeprowadzenia negocjacji. Rozmowy jednak wciąż trwają.

Przypomnijmy, że nieco ponad miesiąc temu Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową przeciwko Wielkiej Brytanii po tym, jak Londyn odmówił porzucenia planów podważenia części umowy brexitowej.

Brytyjska Izba Gmin przyjęła pod koniec września budzący kontrowersję projekt ustawy o rynku wewnętrznym, która daje możliwość unieważnienia uzgodnień dotyczących Irlandii Północnej w obowiązującej już umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła w czwartek, że projekt ustawy stoi "w całkowitej sprzeczności" z wcześniejszymi zobowiązaniami Zjednoczonego Królestwa dotyczącymi Irlandii Północnej.

KE dała rządowi w Londynie czas do końca listopada na formalne ustosunkowanie się do sprawy. Wielka Brytania stwierdziła, że udzieli odpowiedzi "we właściwym czasie".

Unijna procedura naruszeniowa może prowadzić do skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE i oraz nałożenia kar finansowych.

