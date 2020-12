Siwek: Solidarność Rolników Indywidualnych zawsze broni tradycji

Prestiżowa nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego od 17 lat przyznawana jest przez fundację Solidarna Wieś. – Nagroda istnieje od 17 lat, zaliczana jest do najbardziej prestiżowych w tej dziedzinie – mówi portalowi DoRzeczy.pl Sławomir Siwek, przewodniczący Rady Fundacji Solidarna Wieś.

W tym roku kapituła nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego zdecydowała się nagrodzić Solidarność Rolników Indywidualnych. – Ma to związek z 40-leciem istnienia związku. Pamiętajmy, że związek ten po sierpniu 1980 roku przez długi czas, bo aż 9 miesięcy musiał walczyć o swoją rejestrację. Miała ona miejsce 12 maja 1981 roku. Czyli właśnie teraz przypada 40 lat od tamtych wydarzeń. Przy okazji warto wspomnieć o roli prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego, bez którego zdecydowanej postawy rejestracji związku pewnie by nie było – mówi Sławomir Siwek.

– Nagrodziliśmy Solidarność Rolników Indywidualnych za całokształt działań. Począwszy od obrony prywatnej własności rolnej jeszcze w okresie PRL, i obrony prawa do zrzeszania się. A także trwającą do dziś dbałość o istnienie i rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych, co jest bardzo ważne dla polskich rolników. Solidarność Rolników Indywidualnych zawsze broni też tradycji, chrześcijańskiego systemu wartości, siły polskiej wsi i rolnictwa, stanowiącej fundament naszej suwerenności i niepodległości. Tu się nic nie zmienia, przedstawiciele związku są konsekwentni, dlatego postanowiliśmy to docenić – podsumowuje Sławomir Siwek.

Fundacja Solidarna Wieś Nagrodę im. Ks. bp. Romana Andrzejewskiego przyznała już po raz siedemnasty. Jak czytamy na stronie fundacji, „Dotychczas laureatami były osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla spraw rolnictwa, kultury oraz rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego wsi i małych ojczyzn.

