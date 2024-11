Ostra wymiana zdań Kołodziejczaka z Gembicką. Poszło o Mercosur

Posłowie PiS, Konfederacji i Kukiz’15 poruszają na bieżącym posiedzeniu Sejmu temat szykowanej w Brukseli umowy handlowej UE z krajami Mercosur. Opozycja oczekuje ogłoszenia przez polski rząd oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Jest ono bardzo istotne z punktu widzenia szans na zablokowanie umowy z Mercosur w Brukseli.

W czwartek pytanie o stanowisko rządu ponowił z mównicy sejmowej poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko. Polityk zgłosił wniosek formalny o informację premiera, czy Polska będzie współtworzyć koalicję państw blokujących.

Kołodziejczak: Umowa Mercosur jest szkodliwa

Chwilę później głos zabrał wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak. – W tej chwili trwają różnego rodzaju rozmowy, które mają przyczynić się do tego, żeby wasze błędy w sprawach Mercosuru naprawić – zwrócił się w kierunku ław zajmowanych przez parlamentarzystów PiS. – I żeby ta umowa nie zaszkodziła polskim rolnikom – dodał.

– Jest ona szkodliwa dla nas, jest ona niedobra, ale to wy za to odpowiadacie i to wy ją negocjowaliście przez długie lata – kontynuował. – Nie zrobiliście nic, żeby do Polski nie wpływała wołowina z Argentyny i z Ameryki Południowej. Żeby obronić UE i nas przed likwidacją tradycyjnego rolnictwa – mówił Kołodziejczak, twierdząc, że PiS dołożył do tego rękę, a KO nie trzeba gonić, by zajmowała się sprawami rolników.

Wniosek o informację premiera w tej sprawie został odrzucony w głosowaniu.

Kołodziejczakowi odpowiedziała Anna Gembicka. Poseł PiS powiedziała, że wiceminister kłamie, twierdząc, że jej ugrupowanie odpowiada za Mercosur, ponieważ w rzeczywistości rząd Morawieckiego sprzeciwiał się tej umowie.

Kołodziejczak ponownie zabrał głos, zarzucając PiS-owi brak skuteczności i zaniedbania w sprawie Mercosuru, a Gembickiej niekompetencję. – To zabiera wam legitymację do jakiegokolwiek mówienia o sprawach rolnych – przekrzykiwał się z parlamentarzystką PiS.

Krajewski: Polska będzie przeciwko

Dzień wcześniej więcej o optyce rządu powiedział wiceminister rolnictwa z PSL Stefan Krajewski. Oznajmił m.in., że stanowisko rządu polskiego ws. Mercosur zostanie wypracowane i ogłoszone po zgłoszeniu przez Komisję Europejską całościowego projektu umowy do państw członkowskich.

Polityk podkreślił, że obecnie trwające rozmowy z Mercosur dotyczą zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu i przeciwdziałania wylesianiu oraz kilku zagadnień z obszarów spoza rolnictwa.

– Przed ostatecznym zatwierdzeniem umowy jej część handlowa może wejść w życie na zasadzie tymczasowej do czasu jej ratyfikacji. W obecnym kształcie umowa z Mercosur ma więc małe szanse na zatwierdzenie. Przeciwko będzie prawdopodobnie Francja i kilka innych państw członkowskich, w tym Polska. Aby uniknąć wymogu jednomyślności KE może próbować wydzielić część handlową jako odrębną umowę. Wówczas umowa taka będzie zatwierdzana przez Radę UE większością kwalifikowaną – przekazał wiceminister.

