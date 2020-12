Nie jestem dysydentem

Śledztwo „Do Rzeczy”: Tęczowe bojówki. Mainstream zaczął pochwalać lewacką przemoc

– To, co widzimy w Polsce w ostatnich tygodniach, to tylko część długotrwałego procesu przechodzenia liberałów i lewicy od usprawiedliwiania przemocy polegającej na manipulowaniu i sianiu kłamstw do usprawiedliwiania rękoczynów –...