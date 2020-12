"Ogarnąć ten bezmiar głupoty to olbrzymia trudność"

W połowie listopada rządy Polski i Węgier oświadczyły, że nie godzą się na przyjęte niedawno rozporządzenie, które wiąże dostęp do środków unijnych z przestrzeganiem zasady praworządności, i w związku z tym, mogą zawetować budżet UE na najbliższe lata.

– Zrozumieć tę logikę, ogarnąć ten bezmiar głupoty, który przy tej okazji jest prezentowany, to jest naprawdę olbrzymia trudność –powiedział Miller.

Według Millera sytuacja jest "zero-jedynkowa". – Premier nie negocjuje ustalonych kwot - zarówno biliona euro wynikającego z perspektywy finansowej, jak i 750 mld wynikających z Funduszu Odbudowy. To jest przedziwna sytuacja, że premier nie chce wetować tych pozycji dlatego, że mu się nie podobają. On dalej jest nimi zachwycony. On chce wetować dokument towarzyszący, który niezależnie od tego, czy weto będzie, to i tak zostanie przyjęty – powiedział.

Jak zaznaczył, w pierwszym czytaniu w PE dokument wiążący finansowanie z praworządnością spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony europosłów. Dodał, że zostanie on przyjęty i zacznie obowiązywać od 1 stycznia.

– Jedynym praktycznym rezultatem weta premiera jest brak pieniędzy dla Polski – ocenił Miller.

Czytaj także:

"Wykolejanie historii" vs "czerwona linia". Ostra dyskusja politykówCzytaj także:

"Viktorze, dziękuję". Premier publikuje zdjęcia z rozmów z OrbanemCzytaj także:

Fogiel: Nie będzie zgody. Nie my pierwsi i nie my ostatni