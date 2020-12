Echa słów o. Rydzyka. Jest komentarz szefa komisji ds. pedofilii

Nie milką echa wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka, który w sobotę podczas obchodów urodzin Radia Maryja w Toruniu, wspomniał o biskupie kaliskim Edwardzie Janiaku, oskarżanym o tuszowanie pedofilii. O. Rydzyk nazwał go "współczesnym męczennikiem mediów". – To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – powiedział.

Słowa dyrektora Radia Maryja wywołały lawinę komentarzy, ponieważ przysłuchiwało się im kilkunastu biskupów. W kościele byli obecni również politycy, m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i szef MON Mariusz Błaszczak, a także rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Wypowiedź o. Rydzyka skomentował na Twitterze Błażej Kmieciak, szef państwowej komisji ds. pedofilii. "Czy część osób może w końcu pojąć, że czyn pedofilski to nie jest żadne uleganie pokusom?! To przestępstwo, które trzeba nazwać doprowadzając do ukarania sprawców. To nie miejsce na pseudoteologiczne dywagacje o grzechu, tylko czas na skupienie się (na – red.) ludziach, którzy cierpią" – napisał.

Komisja pod przewodnictwem Kmieciaka ma zająć się przypadkami pedofilii we wszystkich środowiskach. Ustawa, na mocy której działa komisja, weszła w życie we wrześniu 2019 roku.

