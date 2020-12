Czego w dobie pandemii najbardziej boją się Polacy? Zaskakujący sondaż

Co dwudziesty (5 proc.) badany twierdził, że myśląc o najbliższych miesiącach, nie obawia się niczego.

Najczęściej, jak wynika z badania CBOS, respondenci boją się utraty zdrowia w postaci jakiejkolwiek choroby – tak odpowiedziało 20 proc.

16 proc. zadeklarowało strach przed pandemią i jej skutkami, 13 proc. obawia się zakażenia COVID-19, a 4 proc. obawia się, że zakażenie dotknie kogoś bliskiego ankietowanemu.

3 proc. badanych z kolei boi się braku dostępu do pomocy medycznej, a 2 proc. zapaści systemu opieki zdrowotnej. Co setny respondent wyraził obawę o brak możliwości skorzystania z leczenia szpitalnego. 0,3 proc. ma obawy związane z przymusem szczepień, a 0,1 proc. z niepożądanymi skutkami szczepionki na koronawirusa. 0,2 proc. zaznaczyło, że obawia się zachorowania na depresję.

W kontekście obawy związanej z pandemią 19 proc. ankietowanych, pytanych o źródła lęku, wymieniało różne aspekty destabilizacji państwa, przy czym najwięcej osób w najbliższych miesiącach obawia się kryzysu gospodarczego (10 proc.). Co dwudziesty (5 proc.) badany ma lęk przed zamieszkami, niepokojami społecznymi i większymi protestami, a także przed wojną domową.

Nieco mniej osób, bo 3 proc., swoje obawy wyraziło bardziej ogólnie, mówiąc o destabilizacji państwa, chaosie w działaniach rządu, niewydolności rządu i konfliktach wśród rządzących. Obawy o funkcjonowanie usług publicznych, tj. o system ochrony zdrowia, wyraziło 2 proc. O system edukacji martwi się 0,3 proc. badanych, a o ZUS 0,2 proc.

Prawie co dziesiąty ankietowany (9 proc.) obawia się utraty pracy i bezrobocia. 8 proc. obawia się biedy i braków środków do życia, a co setny (1 proc.) boi się, że pracę straci ktoś mu bliski lub członek rodziny. Również 1 proc. boi się podwyżek cen i wysokich kosztów życia.

W kontekście pandemii respondenci zwracali także uwagę na obawę związaną z ograniczeniami swobód konstytucyjnych. Taki strach wyraziło 8 proc. Wśród tych obaw pojawił się lockdown (4 proc.), a 3 proc. obawia się dalszego ogólnie rozumianego ograniczania swobód/wolności obywatelskich, ograniczenia praw człowieka i obywatela. W tej części badania pojawiało się również ograniczenie swobody działalności gospodarczej polegające na zamykaniu lub ograniczaniu działalności różnych branż (2 proc.). Niejednokrotnie wspominano, że epidemia wykorzystywana jest jako pretekst do takich działań władz.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (366) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę. Badanie zrealizowano od 5 do 15 listopada 2020 r. na próbie liczącej 1052 osoby (w tym: 43,0 proc. metodą CAPI, 42,4 proc. – CATI i 14,6 proc. – CAWI).

