Zandberg kpi z ewentualnego rządu PO. "Grupa rekonstrukcyjna"

Zdaniem byłego lidera partii Razem w Polsce otwiera się możliwość przejęcia władzy przez partie lewicowe. Jednocześnie wciąż istnieją ku temu duże przeszkody.

– Złych kolein jest sporo. Najbardziej oczywiste to trwanie tego, co jest – klincz z Europą, autorytarne odruchy PiS-u, coraz większa konserwa. Ale można sobie wyobrazić gorszy scenariusz – wzmocnienie skrajnej prawicy, zmiksowanie Ziobry z Konfederacją, zdobycie przez taki twór decydującego wpływu na rządzenie Polską. No i są też niestety politycy, którzy po prostu chcieliby cofnąć zegar – powiedział.

Zandberg uważa, że z ewentualnego przejęcia władzy przez Platformę Obywatelską najbardziej ucieszyłaby się... Beata Szydło. Odniósł się tym samym do wpisu posła PO Adama Szejnfelda, który na Twitterze stwierdził: "«Wyobraźmy sobie, że Platforma Obywatelska wygrała wybory. Premierem zostaje Donald Tusk, Ministrem Gospodarki Adam Szejnfeld, a Ministrem Finansów Leszek Balcerowicz» … słyszę w Radio TOK FM zastanawianie się jakby to było… A Wy, co byście na to powiedzieli?"

– Po rządach takiej grupy rekonstrukcyjnej – spodziewam się, że raczej krótkich – władza szybko wróciłaby w jej ręce – stwierdził Zandberg.

Polityk lewicy zastanawiał się również, jak będzie prowadzona polityka rządu po ustaniu pandemii.

– Kluczowe jest pytanie o to, którą drogą pójdziemy po pandemii. Czy następny rząd zwiększy nakłady na publiczną ochronę zdrowia, na publiczne szkoły, zainwestuje w publiczne instytuty badawczo-rozwojowe? Czy też raczej usłyszymy, że jest kryzys, więc trzeba się tego balastu pozbyć, sprywatyzować, co się da? – pytał.

