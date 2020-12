Nagrody w rządzie. Ponad 15 mln zł premii

Dziennik informuje, że najhojniejsza z ministrów okazała się Jadwiga Emilewicz, która na nagrody przeznaczyła niemal 12 mln zł. Przypomnijmy, że była wicepremier do zarzutów dot. nagród odniosła się już kilka tygodni temu, podkreślając, że przyznane pieniądze to forma podziękowania dla urzędników, którzy poświęcili się pracy nad tarczami antykryzysowymi.

"Od wybuchu pandemii zamienili domy na pokoje w ministerstwie, pracowali dzień w dzień, po godzinach, nocą, przysypiając na karimatach po to, by jak najszybciej wypracować rozwiązania ratujące polskie firmy przed upadkiem, a miliony pracowników przed bezrobociem. To dzięki nim praca została wykonana na czas i co najważniejsze przyniosła pozytywne efekty" – przekonywała wówczas. Wtedy jednak mowa była o kwocie sięgającej 6 mln, a nie 12.

Dziennik zwraca uwagę, że przed rekonstrukcją rządu spore nagrody dla pracowników przeznaczył również były minister nauki Wojciech Murdzek (ponad milion zł, z czego najwyższa pojedyncza nagroda miała sięgnąć 15 tys. zł).

W Ministerstwie Zdrowia przekazano na nagrody ponad milion złotych, a ponadto ponad 500 tys. zł przekazano pracownikom NFZ. Wiceminister Waldemar Kraska stwierdził, że fundusze pochodziły z „wygenerowanych oszczędności”.

"Fakt" wylicza, że nagrody poszczególnych resortach wyniosły:

w Ministerstwie Rozwoju 11 964 000 zł (średnia kwota nagrody 12,6 tys. zł)

w Ministerstwie Zdrowia 1 172 000 zł (średnia kwota nagrody to 3361 zł)

w Ministerstwie Nauki 1 088 450 zł (nagrody wyniosły od 700 zł do 15 000 zł)

w MSWiA 212 100 zł (resort nie informuje jaka była średnia nagroda)

w MSZ 205 350 zł (średnia kwota nagrody to 3005 zł)

w Ministerstwie Aktywów Państwowych 204 370,11 zł (średnia kwota nagrody to 3350 zł)

w Ministerstwie Cyfryzacji 15 000 zł (średnia kwota nagrody to 3750 zł)

w Ministerstwie Klimatu 10 700 zł (średnia kwota nagrody to 2140 zł)

w Narodowym Funduszu Zdrowia 547 124 zł (średnia kwota nagrody to 874 zł)

Czytaj także:

Majchrowski dał urlopy na Strajk Kobiet. Prokuratura w krakowskim ratuszuCzytaj także:

Kary za brak maseczki w transporcie publicznym. Nowy projekt Lewicy