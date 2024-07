Skowyt pieśni

Rzecz nawiązywała do sławnego przedśmiertnego wezwania Goethego: „Więcej światła”, a już całkiem wprost odwoływała się do propagowanej przez władze oszczędności energii elektrycznej, co wyrażać miało zgrabne, zdaniem tychże władz, hasło: „Kilowaty nie na straty”. Piosenka jako prześmiewcza w radiu i telewizji nie miała prawa zaistnieć, dopuszczona jednak została do wykonania na studenckim festiwalu w Krakowie, a nawet została tam nagrodzona, dostępując potem zaszczytu zaistnienia na kasecie z „Przebojami piosenki studenckiej” wraz z m.in. „Warsem” Wałów Jagiellońskich, „Piosenką na wskroś optymistyczną” Jana Wołka i „Obławą” Jacka Kaczmarskiego.