Meryl Streep mówi o LGBT w Polsce. "Przyjaciółka mi opowiadała..."

Co ze szczepionkami jeśli koronawirus zmutuje?

Gdyby SARS-CoV-2 znacznie zmutował, to technologia RNA pozwala na to, by w bardzo krótkim czasie szczepionkę zmienić w taki sposób, by nadal była ona skuteczna – mówił PAP dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu.