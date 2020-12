Dworczyk: Chcemy, by do poniedziałku Narodowy Program Szczepień był gotowy

W sobotę o godzinie 10 upłynął termin zgłaszania opinii, uwag i propozycji do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

– W tej chwili zespół, który redaguje program i osoby, które są zaangażowanie w jego merytoryczne opracowywanie, pracują nad tym, żeby w poniedziałek rano do godz. 10 dokument był już poprawiony i przygotowany do zaprezentowania na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego – poinformował Dworczyk.

Minister przekazał, że od momentu uruchomienia możliwości przesyłania opinii do programu szczepień na bieżąco opracowywano materiały, które wpływały. "Niemniej, ich ilość jest imponująca, w związku z tym przed nami najbliższe kilkadziesiąt godzin pracy" - dodał szef KPRM.

Jak mówił, zgłoszenia przyjmowano w formie maili i telefonicznie, a także odbywano spotkania z organizacjami eksperckimi. Dworczyk wymienił m.in. Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę Lekarską, czy Porozumienie Zielonogórskie.

– Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim i samorządowcom, i lekarzom, i pielęgniarkom, i farmaceutom, i ekspertom, którzy poświęcili czas, żeby się z nami spotkać, w formie wirtualnej dyskutować i przedstawiać uwagi – oświadczył Dworczyk. Przekazał, że w konsekwencji tych konsultacji przyjęto pewne propozycje i zmieniono warunki dla punktów prowadzących szczepienia.

– Było widać bardzo dużą wolę do współpracy i dialogu, tutaj nie grały roli żadne podziały polityczne, tylko widać było, że wszystkim nam zależy, że wszystkim nam zależy, żebyśmy przygotowali jak najlepiej, a potem przeprowadzili Narodowy Program Szczepień – powiedział szef KPRM.

Dworczyk: do KPRM i MZ wpłynęły 2273 zgłoszenia

Szef KPRM przypomniał, że w sobotę upłynął termin zgłaszania uwag, propozycji, wniosków zmian do projektu narodowego programu szczepień przedstawionego w zeszłym tygodniu.

– Wpłynęły do KPRM i Ministerstwa Zdrowia 2273 zgłoszenia w trakcie konsultacji. To pokazuje, na ile to jest problem, czy na ile jest to sprawa interesująca Polaków, ważna i wzbudzająca emocje –poinformował Dworczyk.

Szef KPRM przedstawił również informacje zgodnie z tematem zainteresowania podczas konsultacji. Największa grupa - jak poinformował - dotyczyła bezpieczeństwa szczepionki i testów klinicznych, druga grupa dotyczyła rejestru szczepionek i kodów QR nadawanym osobom zaszczepionym, trzecia grupa kwestii niepożądanych odczynów poszczepiennych i ewentualnego funduszu dla poszkodowanych, a czwarta zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego.

