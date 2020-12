Spurek zaskoczyła wpisem. Krytykuje Niemcy. "To ogromne rozczarowanie"

Węgierski parlament przyjął ustawę, która określa w Konstytucji definicję rodziny jako związku między mężczyzną i kobietą. Ustawa oznacza znaczące ograniczenie możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Projekt poprawki zaproponowany przez rządzącą na Węgrzech partię Fidesz, wprowadza do Konstytucji zapis definiujący rodzinę – jako jednostkę społeczną opartą na małżeństwie kobiety i mężczyzny.

W ustawie zapisano, że "podstawą więzi rodzinnej jest małżeństwo oraz relacja rodzica z dzieckiem. Matką jest kobieta, a ojcem mężczyzna".

Ponadto dokument potwierdza, że Węgry chronią prawo dzieci do ich "tożsamości odpowiadającej płci urodzenia i wychowania zgodnego z systemem wartości opartym na kulturze chrześcijańskiej".

Decyzja węgierskiego parlamentu bardzo nie spodobała się europosłance Sylwii Spurek. Jej zdaniem niemiecka prezydencja zawodzi w obszarze ochrony praw osób LGBT, a Viktor Orban odebrał tym osobom godność.

"Rada/KE zawierają z Orbanem kompromisy, a on robi pokaz siły! Znowu wprowadza przepisy, które osobom LGBT+ odbierają godność, prawo do równości i bezpieczeństwa. Prezydencja niemiecka to ogromne rozczarowanie, bo składa broń przed Orbanem zamiast bronić praw obywateli(ek) UE!" – napisała europarlamentarzystka Zielonych.

