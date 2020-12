Nie żyje były senator, był zakażony koronawirusem. Jeszcze niedawno opublikował dramatyczny wpis

Informację o śmierci Macieja Grubskiego przekazał "Dziennik Łódzki", który powołuje się na informację od Witolda Skrzydlewskiego.

Były senator zmarł w czwartek o godzinie 9. Wiadomo, że ostatnie kilkanaście dni życia walczył z koronawirusem. O pozytywnym wyniku testu poinformował 2 grudnia. Zaraził się od ciotki.

Jeszcze niedawno w mediach społecznościowych zamieszczał dramatyczne wpisy. "Teraz prawie 4, pierwszy atak duszności po przebudzeniu ok 1 jakoś poszło. Pobudka o 3.20 dramatyczna, nawet żona patrzyła na mnie jak na trupa nie wiedząc co robić. Nie wiarygodne nie mogłem zmusić klatki piersiowej do ugięcia się choćby o 1 cm aby zaciągnąć powietrza. Ustępowało do 5 min, myślałem że schodzę. A teraz jak nie urok to olbrzymia.........Mój kuzyn Biskup ciężko też przechorował i mi mówił że to kawał dziada. Ja mam dziś 15 dzień objawów. Ten tydzień dramat. Człowiek nawet nie chce kłaść się spać bo przebudzenia są okropne. Śpijcie do rana,mnie się odechciało. Moja chęć pomocy tym razem chorej siostrze mamy doprowadza mnie jak to w moim życiu do dramtów. Już sam nie wiem czy warto pomagać. Jak zobaczono że z marszu dla ratowania osoby wchodzę w covid to znajomi i rodzina pukali się w głowę ż mnie po***ało. Nie przypuszczałem że poniosę takie konsekwencję zdrowotne. Oby jeszcze moja 84 letnia rodzina w ramach hichotu historii mnie nie przeżyła. Pozdrowienia kochani!" – pisał jeszcze 8 grudnia. Dzień później, polityk przekazał, że jego żona wezwała pogotowie.

Maciej Tomasz Grubski urodził się 20 sierpnia 1968 w Łodzi. Był absolwentem Medycznego Studium Zawodowego w Łodzi. Odbył też studia licencjackie z zakresu administracji publicznej w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Wyczynowo uprawiał zapasy, znajdował się w kadrze Polski.

Na początku lat 90. Grubski wstąpił do Unii Demokratycznej, a następnie do Unii Wolności. W latach 1994-1998 był radnym miasta Łodzi oraz ponownie - z z list Platformy Obywatelskiej - w latach 2006-2007. Przez pewien czas pełnił funkcję szefa zarządu PO w Łodzi. Był senatorem VII, VIII i IX kadencji.