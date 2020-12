Kiedy szczepionka w Polsce? Dworczyk odpowiada

Jeżeli szczepionka przeciw COVID-19 zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie UE to wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienia 27 grudnia. To pierwsze partie szczepionki, nie będzie to jeszcze masowe szczepienie – powiedział w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień mówił w Programie 1 Polskiego Radia, że w poniedziałek 21 grudnia Europejska Agencja Leków dokona oceny szczepionki firmy Pfizer. Jeśli ocena ta będzie pozytywna – dodał – w kolejnych dniach szczepionka zostanie dopuszczona do obrotu na terenie UE i pierwsze partie szczepionek trafią do wszystkich krajów unijnych jeszcze w grudniu. – Jeżeli szczepionka zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie UE i jeżeli deklaracje firmy zostaną spełnione, to – opierając się na deklaracjach unijnych – wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienie 27 grudnia. Przy czym będą to pierwsze partie szczepionki, nie będzie to jeszcze masowe szczepienie – podkreślił Dworczyk, dodając, że w kolejnych dniach będą dojeżdżać kolejne, o wiele większe partie szczepionki. Powiedział też, że decyzja o wprowadzaniu w Polsce od 28 grudnia nowych obostrzeń jest ostateczna. – Jesteśmy zmuszeni takie rozwiązania wprowadzić, aby ustrzec nas przed trzecią falą pandemii – oświadczył Dworczyk. O tym, że szczepienia przeciw COVID-19 zaczną się w UE 27, 28, i 29 grudnia informowała w czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rzecznik Komisji Eric Mamer zastrzegł, że jest to zapowiedź warunkowa – jej realizacja zależy od pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz dopuszczenia szczepionki na rynek przez KE. Czytaj także:

Szczepionki na COVID-19 zostały zwrócone. Powód może niepokoić