Będzie zawiadomienie do prokuratury w związku z szokującą grafiką "Wysokich Obcasów"

Magazyn "Wysokie Obcasy" zamieścił w artykule promującym najnowszy numer skandaliczną grafikę. Jej autorką jest Marta Frej.

Grafika przedstawia Matkę Boską z parasolką i maseczką z czerwoną błyskawicą. To dwa symbole środowisk lewicowych i feministycznych skupionych wokół Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W artykule z obrazoburczą grafiką redaktor naczelna opisuje miniony rok jako "mimo wszystko wspaniały".

"Mimo wszystko to był wspaniały rok. Setki tysięcy młodych ludzi na ulicach Polski dały nadzieję, że wolność jest możliwa. Wtedy, gdy jej bardzo chcemy. Gdy nam zależy. Bardzo im za to dziękuję. I Marcie Lempart, naszej okładkowej bohaterce, która nas porwała do wolności. Wolności od opresji, wolności do wyboru. W końcu nawet Matka Boska założyła maseczkę z błyskawicą – na rysunku Marty Frej" – napisała Aleksandra Klich.

Ordo Iuris zapowiedziało, że złoży zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie z art. 196 KK. Możliwe, że wobec wydawnictwa i autorki zostanie także złożone powództwo o zadośćuczynienie. Prawnicy Instytutu rozważają taką możliwość.

"W związku ze skandaliczną grafiką opublikowaną przez @WysokieObcasypl @OrdoIuris kieruje do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o przestępstwie z art. 196 KK. Analizowane są również inne kroki prawne, w tym powództwo o zadośćuczynienie przeciwko wydawnictwu i autorce" – napisał Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Również europoseł Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec magazynu.

"W związku ze skandaliczną grafiką opublikowaną przez @WysokieObcasypl składam do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 196 KK." – napisał na Twitterze Dominik Tarczyński.

Czytaj także:

Czarnek: Strona lewicowo-liberalna boi się, bo nie ma argumentówCzytaj także:

Spadek liczby zakażeń i liczby zgonów. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia