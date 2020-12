Hejter w garniturze

Były premier Donald Tusk jeszcze do niedawna był postrzegany jako nadzieja opozycji na pokonanie PiS. Do końca działacze Platformy i jej sympatycy wierzyli, że wystartuje w wyborach prezydenckich przeciwko Andrzejowi Dudzie. Nie zrobił tego, co zostało odebrane jako tchórzostwo. Będzie się to za nim ciągnęło, ilekroć będzie próbował mieszać w polskiej polityce.