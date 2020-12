Holland u Olejnik: Ci biskupi i ten Kaczyński są dla młodych po prostu memami

– To, co jest najbardziej uderzające, to to, że i ci biskupi, i ten Kaczyński dla młodych ludzi są jakimiś memami po prostu, jak powiedziała słusznie Marta Lempart – oceniła. – Oni nie są poważni, nikt ich nie bierze pod uwagę. Właśnie sp**lają – dodała.

Zdaniem Agnieszki Holland polski kościół "przegrał bitwę o młode pokolenie".

– Mimo że miał wszystkie narzędzia i dużo pieniędzy, i media, i właśnie szkołę, w której się panoszył. Miał te wszystkie narzędzia i w ogóle ich nie wykorzystał, ponieważ - co widzę od dawna i mówię z pewnym smutkiem, mimo że nie jestem katoliczką - polski Kościół katolicki stał się jakąś niechrześcijańską sektą, nie ma tam miłości do człowieka, nie ma tam Ewangelii, jest tam po prostu jakieś takie utrzymywanie władzy – stwierdziła.