Tarczyński: Zapraszam pana Węglarczyka na korepetycje, na lekcje historii Polski

"Na froncie, w obozie, pod okupacją… Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia" – artykuł pod takim tytułem został opublikowany na portalu Onet.pl. Czytamy w nim, że czas wojny zniszczył piękną tradycję rodzinnego świętowania. "Już w pierwsze wojenne Święta w 1939 r., wiele polskich rodzin zostawiło na wigilijnym stole nie jedno, a kilka nakryć dla spóźnionych gości" – napisano i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jako ilustrację do artykułu wybrano zdjęcie przedstawiające... żołnierzy Wehrmachtu w czasie Wigilii w jednym z bunkrów polowych na froncie wschodnim.

Po fali krytyki redaktorzy Onet zmienili zdjęcie w tekście, a redaktor naczelny portalu Bartosz Węglarczyk przeprosił czytelników.

"Onet, który jest w rękach kapitału niemieckiego..."

– Od czasów zjednoczenia Niemcy podjęły celowe działania, aby zacierać swoją odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej i zaczęły kierować przekaz, że mamy dobrych Niemców i złych nazistów, że Niemcy byli przeciwko nazistom i Hitlerowi. To celowe działanie, mamy wiele filmów, dokumenty w tej kwestii, gdzie jest na siłę pompowany ruch oporu wobec nazistów, ale większość Niemców zdecydowanie popierała politykę NSDAP, kiedy miały miejsce największe zbrodnie – komentował sytuację w programie „Woronicza 17” poseł PiS Andruszkiewicz.

– Onet, który jest w rękach kapitału niemieckiego, nie tylko wymierzył policzek w twarz ofiarom Niemców z II wojny światowej, ale również wpisał się w tą propagandę – tłumaczył polityk.

Artykuł Onetu to wina PiS?

Innego zdania był poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, który winą za wpadkę Onetu obarczył... partię rządzącą.

– Po pięciu latach polityki historycznej PiS to ich kwintesencja, to bankructwo polityki historycznej PiS, całego systemu edukacji historycznej, który się właśnie rozleciał, że w przededniu Wigilii na ważnym portalu ukazuje się tego rodzaju materiał – przekonywał Kropiwnicki.

– Muszą się nad tym poważnie zastanowić, że zamiast robieniem taniego picu, powinni się zastanowić nad edukacją chociażby dziennikarzy – dodał poseł.

„Zapraszam pana Węglarczyka na korepetycje”

Europoseł PiS Dominik Tarczyński zwrócił się natomiast w trakcie programu do redaktora naczelnego Onetu, zapraszając go na „lekcję historii”.

– Zapraszam pana Węglarczyka na korepetycje, na lekcję historii Polski. (…) Obwinianie PiS o to, że media sprzyjające opozycji, które są w rękach niemieckich, publikują skandaliczny materiał, tłumaczenie, że to brak wykształcenia, to przyznanie, że pracują tam takie, a nie inne osoby. Ten tekst obraził miliony Polaków – podkreślił polityk i dodała, że Bartosz Węglarczyk powinien zrezygnować z pracy.

– Oni opluwają Polaków usuwają tekst i przepraszają, i następnego dnia robią to samo – stwierdził europoseł.

