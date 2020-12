"Smętne pudła ze szczepionką". Nowicka kpi z działań rządu

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na lotnisku na Okęciu szef polskiego rządu przekazał najnowsze informacje na temat szczepionek.

– Dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tys. dawek szczepionki i rozpoczynamy ich dystrybucję. Dzisiaj i jutro ruszą do ponad 250 szpitali. Musimy się strzec przed trzecią falą pandemii, dlatego ta dawka szczepionki może być dawką nadziei – mówił. Premier Morawiecki podkreślił, że wchodzimy obecnie w "fazę, kiedy ta największa i najważniejsza operacja logistyczna pozwoli nam rozwieźć dawki szczepionki dla ok. 30 mln pacjentów w najbliższych paru miesiącach". – To operacja powrotu do życia sprzed pandemii – dodał.

Konferencja na płycie lotniska nie spodobała się poseł Lewicy. Wanda Nowicka zamieściła na Twitterze wpis, w którym kąśliwie skomentowała wydarzenia na lotnisku Okęcie.

"Na lotnisku Okęcie widzimy ustawione smętnie pudła ze szczepionką. Premier kręci się po płycie, coś sobie pokazują, a szczepionki czekają. Nie wiadomo na co. wygląda to, jakby nie bardzo wiedzieli co z nimi zrobić. A przecież od razu powinno się je przetransportować" – napisała.

