Premier: To operacja powrotu do życia sprzed pandemii

Podczas konferencji prasowej na lotnisku na Okęciu szef rządu przekazał najnowsze informacje na temat szczepionek.

– Dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tys. dawek szczepionki i rozpoczynamy ich dystrybucję. Dzisiaj i jutro ruszą do ponad 250 szpitali. Musimy się strzec przed trzecią falą pandemii, dlatego ta dawka szczepionki może być dawką nadziei – mówił. Premier Morawiecki podkreślił, że wchodzimy obecnie w "fazę, kiedy ta największa i najważniejsza operacja logistyczna pozwoli nam rozwieźć dawki szczepionki dla ok. 30 mln pacjentów w najbliższych paru miesiacach". – To operacja powrotu do życia sprzed pandemii – dodał.

Mateusz Morawiecki tłumaczył, że walka z wirusem to walka o każdy dzień, dlatego zdecydowaliśmy się być w pierwszej grupie państw, która będzie szczepić ludzi. – Szczepionka to najlepsze antidotum. Zaufajmy medycynie – zaapelował, podkreślając, że najlepsi specjaliści pracowali nad szczepionką, która przeszła fazy badań, które są konieczne, żeby została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków.

– Niech zwyciężą nadzieja i bezpieczeństwo. Są one na wyciągnięcie ręki. W ciągu najbliższych miesięcy możemy zwyciężyć do tej pory nierówną walkę z koronawirusem – dodawał.

