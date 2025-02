Trump wie o łamaniu prawa w Polsce. Morawiecki: Koalicja trzęsie się jak galareta

– Donald Trump wie o łamaniu prawa przez obecny rząd. Wie, że ten rząd jest tak naprawdę pierwszą pochodną polityki niemieckiej. Donald Trump wie, jak bardzo mocno uzależniony był ten rząd od polityki niemiecko-rosyjskiej – stwierdził Mateusz Morawiecki w TV Republika.

Jego zdaniem rządząca koalicja "nie ma nic do zaoferowania Polakom". – Trzęsie się już dzisiaj jak galareta, widać że nie potrafią konkretnych programów nie tylko zaprezentować, bo dzisiaj te odgrzewane i wyjmowane z szuflady kotlety są tego najlepszym dowodem, ale przede wszystkim nie potrafią realizować programów, ich wdrażać, wierzę że potem, gdy Karol Nawrocki wygra wybory, czyli najpóźniej 1 czerwca, ta koalicja się posypie – mówił były premier.

Plan Tuska? "Przykryć niedasizm"

W poniedziałek Donald Tusk wystąpił na konferencji "Polska. Rok przełomu". Premier zapowiedział, że podstawą strategii będą inwestycje. Polityk twierdził, że w Polsce będzie prowadzona deregulacja gospodarki i mają zostać zagwarantowane lepsze warunki do prowadzenia biznesu.

Morawiecki ocenia, że Tusk podkradł pomysły PiS. – Wszystko to po to, żeby przykryć "niedasizm", nic nierobienie, opóźnianie realizacji czołowych projektów. Dzisiaj w panice, tak to oceniam, Donald Tusk wyjął z szuflady plany, które pozostawiliśmy. Starał się je przebudować, żeby pokazać, że to coś nowego. Chleba i igrzysk, nie mają propozycji dla Polaków, w związku z tym starają się przykryć to jakimiś pseudohistoriami – twierdzi polityk PiS.

Morawiecki zwrócił się też do władz ws. paktu migracyjnego. – Apeluję do obecnego rządu, żeby w odniesieniu do tego obecnego paktu migracyjnego postąpił podobnie, żeby na Radzie Europejskiej zgłosił z Victorem Orbanem zakaz stosowania przymusu relokacyjnego. Jest to możliwe, osiągnęliśmy to w 2018, 2019 roku. Niech oni zrobią to samo, jeżeli prawdą jest to, co mówią publicznie – mówił.

