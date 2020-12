"Piszemy o tym, jaki będzie najbliższy 2021 rok". Lisicki o nowym numerze "Do Rzeczy"

– Piszemy o tym, jaki będzie najbliższy 2021 rok. Dla tych, którzy decydują o życiu politycznym, globalnym, ma to być rok szczególny: wielkiego resetu, czwartej industrialnej rewolucji. Są tacy, którzy mówią o nowej ludzkości. Staramy się wyjaśnić, co się kryje za tymi pojęciami, kto się za nimi kryje, jakie interesy oraz, co to może oznaczać dla naszej wolności – mówi redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w zapowiedzi noworocznego numeru tygodnika.