"Do Rzeczy" nr 1: 2021. Polska w kleszczach rewolucji

– Wsiedliśmy do pociągu z napisem „UE”, który od początku jedzie w jednym kierunku – wspólnoty, w której zatrzeć mają się narodowe państwa i takie przeżytki jak rodzina – zauważa Wojciech Golonka w artykule „Pałka «praworządności » z Brukseli”.

– Obłudna narracja o „nowej normalności” może sprawić, ze część ludzi zacznie zapominać, ze owa „nowa normalność” zadną normalnością faktycznie nie jest, jest jedynie jej karykaturą – pisze Łukasz Warzecha w tekście „Postepidemia”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Polexit byłby błędem – mówi Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej, w rozmowie z Ryszardem

Gromadzkim.

– Najbardziej znana obecnie w świecie polska malarka była Polką o tyle o ile. Stworzyła legendę, z której eliminowała elementy niepasujące jej do wykoncypowanego wizerunku – zauważa Krzysztof Masłoń w artykule „Tamara Łempicka – diwa art déco”.

– Na salonach nic nie cieszy się takim popytem jak męczeństwo i tylko ten popyt jest w stanie wyjaśnić logicznie wszystkie prowokacje antypisu –zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Pięć lat we własnym sosie”.

– Nie żywię nadziei, że ten tekst poznają sprawcy zbezczeszczenia figury Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu. nie zajmie ich też historia kościoła św. Krzyza. A jeśli któryś nawet to przeczyta, to czy będzie zdolny pojąć, jak dzieje tej świątyni i pomnika łączą się z najgłębszą treścią naszej polskiej historii? Czy zrozumie, co uczynił, profanując symbol drogi nie tylko Polakom-katolikom, lecz także całemu narodowi? – pisze Maciej Rosalak w artykule „W drodze na Golgotę”.

– Gdy Osmanom uchylono zakaz pobytu w Turcji, członkowie dynastii, wiedzeni sentymentem, zaczęli pojawiać się w ojczyźnie. Niektórzy tu zostali. władze erdoğanowskiej Turcji istotnie okazują Osmanom zauważalną życzliwość. Czy na coś liczą? – zastanawia się Teresa Stylińska w tekście „Złego słowa na Turcję”.

– Tylko wypracowanie alternatywnej wobec członkostwa w Unii Europejskiej strategii da Polsce szanse na równorzędne negocjowanie z Brukselą – przekonuje Tomasz Cukiernik w artykule „Alternatywa dla Unii”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również felieton Wojciecha Cejrowskiego.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od wtorku, 29 grudnia 2020.