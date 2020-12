Odporność populacyjna na jesieni? Niedzielski podał jeden warunek

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na lotnisku na Okęciu premier Morawiecki przekazał najnowsze informacje na temat szczepionek. Do Polski trafiło 300 tys. dawek szczepionki. Jak potwierdził rzecznik rządu, będzie to ostatnia dostawa w tym roku.

W rozmowie z Beatą Lubecką minister zdrowia mówił, jak wiele zależy od tego, aby szczepionkę przyjęło jak najwięcej Polaków..

– Nie lubię gdybania. Żeby efekt odporności populacyjnej się pojawił, to mówi się o 50-60 proc. zaszczepionych dorosłych, czyli ok. 15 mln Polaków. Raczej nie damy rady zaszczepić do lata. W miarę prawdopodobnym scenariuszem jest jesień. To byłoby bardzo ambitnym celem, gdyby udało się to zrobić – stwierdził Niedzielski.

Kampania edukacyjna

Minister wskazał również na prostą zależność, że "im więcej ludzi będzie zaszczepionych, tym mniejsza będzie liczba dziennych zakażeń, mniej zgonów". Aby przekonać Polaków do szczepień rząd zamierza prowadzić akcję informacyjną. W działania edukacyjne mają również włączyć się sportowcy należący do Orlen Teamu.

– Przeprowadziliśmy badania, monitorujemy różne analizy i generalnie wydaje się, że głównym argumentem, który ma przekonać wszystkich do szczepień jest podawanie rzetelnej wiedzy. Gotówka? Takiego rozwiązania nie przewidujemy – powiedział Niedzielski.

– W kampanię [dot. szczepień – przyp. red.] będzie zaangażowanych wielu sportowców. Praktycznie cały Orlen TEAM. Kubica? Między innymi też jest elementem Orlen TEAM-u. Wszystkich nazwisk nie przytoczę – dodał.

Nowa mutacja koronawirusa w Polsce?

Szef resortu zdrowia mówił także o nowym wariancie koronawirusa, który początkowo został wykryty w Wielkiej Brytanii, a ostatnio pojawił się już w innym europejskich krajach. Zdaniem Niedzielskiego prawdopodobieństwo, że nie ma go w Polsce jest bardzo małe.

– Na razie nie mamy potwierdzenia. Poprosiłem przez Agencję Badań Medycznych, żeby wprowadzić w Polsce badania sekwencjonowania wirusa, które pozwalają wskazać z jaką mutacją mamy do czynienia – powiedział.

– Prawdopodobieństwo, że go tutaj nie ma jest bardzo niskie. Kiedy informacja, czy jest? Badania mają ruszyć za kilka dni, po nowym roku. Wirusy mutują ciągle – ocenił Niedzielski.

