"Widzimy duże zainteresowanie szczepieniami"

Niezdecydowani zaczynają się do nas zgłaszać, widzimy duże zainteresowanie szczepionkami - powiedział w środę dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym dr Artur Zaczyński. Dodał, że w szpitalu klinicznym MSWiA do szczepień zgłosiło się ok. 60 proc. – 70 proc. personelu.

Zaczyński poinformował w środę w rozmowie w Polskim Radiu 24, że w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA i w jego filii Szpitalu Narodowym szczepienia personelu nie osiągnęły jeszcze półmetka. "Wyszczepiliśmy ponad 600 osób w CSK MSWiA i szpitalu tymczasowym. Dzisiaj przystępujemy do kolejnego szczepienia ponad 400 osób" - przekazał lekarz. Zwrócił też uwagę, że zapisy na szczepienia w grupie zero, w której znajdują się m.in. medycy, zostały przedłużone do 14 stycznia. "Wszyscy niezdecydowani zaczynają zgłaszać się do nas. Widzimy duże zainteresowanie szczepionką" - zaznaczył Zaczyński. Jak dodał, około 60 proc. - 70 proc. personelu szpitala MSWiA wyraziło zainteresowanie szczepieniami. Zaczyński zauważył, że podczas przełomu roku wielu pracowników bierze urlopy. "Myślę, że nabierzemy pełnego rozmachu po 4 stycznia, kiedy będziemy doszczepiać wszystkich z grup zawodowych medycznych. Widać, że zainteresowanie jest coraz większe" – wskazał lekarz. W niedzielę w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 preparatem wyprodukowanym przez konsorcjum Pfizer-BioNTech. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia. Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Zgodnie z zapowiedziami, każda osoba, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczona, może leczyć się na COVID-19, podlegać bezpłatnej diagnostyce oraz uzyskać bezpłatne szczepienie. Czytaj też:

