Najwięcej zakażeń od początku pandemii. Fatalna sytuacja w Czechach

Łącznie w Czechach od 1 marca koronawirusem zakażonych zostało ponad 700 tys. osób. Według danych resortu zdrowia tzw. aktywnych przypadków jest obecnie ponad 105 tys. W szpitalach przebywa 5712 chorych na COVID-19, najwięcej od początku grudnia. 826 pacjentów leczonych jest na oddziałach intensywnej terapii.

Zgodnie z zarządzeniem czeskiego ministerstwa zdrowia od środy z jednej ampułki szczepionki firm Pfizer i BioNTech można pobrać nie pięć a sześć dawek, dzięki czemu zaszczepionych zostanie więcej osób. O wprowadzenie zmiany zabiegał premier Andrej Babisz, który w sieciach społecznościowych przytaczał przykłady rozwiązań stosowanych w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

Premier zdecydował też, że wszystkie dawki preparatu, które dotarły do Czech 26 grudnia (9750 sztuk) zostaną wykorzystane, jako pierwsza porcja szczepionki, która musi zostać powtórzona. Druga dawka będzie podawana z kolejnych dostaw.

W środę przybył do Pragi transport 19 500 dawek szczepionek. W środę i czwartek zostaną one dostarczone do regionalnych szpitali. Kolejne transporty szczepionek wysyłanych z Brukseli mają dotrzeć do Czech 7 stycznia, a następne mają być odbierane co siedem dni.

