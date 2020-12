Zaszczepił się na COVID-19. Kilka dni później zachorował

Amerykański pielęgniarz otrzymał szczepionkę firmy Pfizer 18 grudnia, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.

Jednak już w wigilię Bożego Narodzenia źle się poczuł. Jak czytamy na portalu Daily Mail, najpierw dostał dreszczy, a następnie wystąpiły u niego bóle mięśni i osłabienie. Zrobiony 26 grudnia test na obecność koronawirusa wykazał wynik pozytywny.

Sprawę na portalu komentuje specjalista od chorób zakaźnych z Family Health Centers dr Christian Ramers. Jak podkreśla, zakażenie się koronawirusem po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki jest dużo rzadsze, ale wciąż możliwe.

"To nie jest zaskakujące. Jeśli przeanalizujemy liczby, to jest dokładnie to, czego spodziewaliśmy się w przypadku osoby narażonej na zakażenie" - stwierdził Ramers. Jak zaznaczył, możliwe jest też, że pielęgniarz zakaził się jeszcze przed szczepieniem.

"Pierwsza dawka daje około 50 proc. ochrony, a druga dawka jest potrzebna, aby osiągnąć 95 proc." – tłumaczy ekspert. "Z badań klinicznych wiemy, że rozwinięcie ochrony przed zakażeniem zajmuje od 10 do 14 dni" – uspokaja.

