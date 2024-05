Jaki: Mamy wspólne cele z "Solidarnością"

DoRzeczy.pl: Uzyskał pan poparcie od śląsko-dąbrowskiej "Solidarności". Jakie znaczenie odgrywa to w pana kampanii wyborczej?

Patryk Jaki: Bardzo cieszę się z tego tytułu. Przede wszystkim razem z "Solidarnością" bronimy górnictwa, a przez to przemysłu, który przez Zielony Ład ma być zniszczony w Polsce i Europie. Do tego będziemy łączyć swoje siły, żeby zbierać podpisy pod referendum odrzucającym Zielony Ład. To wspaniała, fantastyczna inicjatywa "Solidarności". Po trzecie, chcemy pokazywać, że Zielony Ład ma więcej wymiarów, niż ten przemysłowy, że będzie dotykał życia każdego Polaka. Mamy wspólne cele, z czego bardzo się cieszę.

Jakie cele w tej kampanii stawia przed sobą Suwerenna Polska? Jaka ilość mandatów jest dla was satysfakcjonująca?

Będziemy cieszyli się, jeżeli cały obóz, którego jesteśmy częścią, wygra z Platformą Obywatelską. Będziemy się z tego cieszyli, bo to podtrzyma serię zwycięstw i w konsekwencji, mam nadzieję, doprowadzi do upadku rządu Tuska. Jest to fundamentalną sprawą dla przyszłości Polski dlatego, że Polska nie ma czasu na polityczne zabawy Donalda Tuska.

To znaczy?

Tusk wstrzymuje wszystkie najważniejsze inwestycje rozwojowe państwa – od CPK, terminali zbożowych, rozbudowę handlu na Odrze po budowę atomu. W związku z tym, wspieranie Zielonego Ładu, który już w Polsce powoduje podniesienie podatków i obciążenia dla gospodarki oraz przemysłu jest błędem. W konsekwencji będzie tego więcej. Ma nie być chleba, mają być igrzyska, dlatego proponuje komisje śledcze, rozliczenia. To paliwo będzie się wyczerpywało, ale Polska nie ma czasu. Wojna jest za granicą i Polska albo będzie silna, albo może nie być jej wcale. Dlatego cieszę się, że razem z "Solidarnością" możemy walczyć przeciwko wszystkim absurdom Zielonego Ładu.

Czytaj też:

Kaleta: Trzaskowski realizuje "opiłowywanie katolików"Czytaj też:

Spór o krzyż. Czarnek: To, co mówi Hołownia, jest kunktatorstwem