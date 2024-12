"Narracja jałowa". Żukowska krytykuje Leszczynę

O Sylwestrze Marciniaku, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, Izabela Leszczyna mówiła w poniedziałek w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Pretekstem do rozmowy na ten temat było zamieszanie związane z subwencją dla Prawa i Sprawiedliwości.

– Szef Państwowej Komisji Wyborczej jest partyjnym działaczem, a nie sędzią – stwierdziła minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Jej wypowiedź wywołała prawdziwą burzę. Minister jest krytykowana przez dziennikarzy i publicystów. Głos w sprawie zabrała również Anna Maria Żukowska z Lewicy, koalicjanta KO.

"PiS to samo mówiło o prof. Rzeplińskim czy prof. Gersdorf. Ta narracja prowadzi donikąd, @Leszczyna, do tego jest wtórna i jałowa poznawczo" – stwierdziła Żukowska.

twitter

Izabela Leszczyna: Szef PKW jest działaczem partyjnym a nie sędzią

– PiS powinien wejść pod stół ze wstydu. Przeprosić wszystkich obywateli za to, że sprzeniewierzył publiczne pieniądze i wydawał je w sposób bezczelny, kompletnie nieprzystający dla demokratycznego państwa, na własne kampanie wyborcze – stwierdziła.

Minister zdrowia przyznała jednocześnie, że dla niej to, co obecnie robi szef PKW, jest kompletnie niezrozumiałe. W jej ocenie, zachowuje się on jak działacz partyjny. – Każda partia w Polsce, od PSL-u przez Nowoczesną i parę innych, jeśli nie zostało przyjęte jej sprawozdanie przez PKW, była pozbawiana pieniędzy – wskazała i podkreśliła: "Ta sytuacja pokazuje, że szef PKW jest partyjnym działaczem, a nie sędzią".

"Czy ci ludzie mają jakieś granice wstydu?"

Słowa Leszczyny w ostrych słowach skomentował dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.

"SNSA Marciniak jest sędzią od ponad 30 lat, od niemal 30 lat sędzią NSA, byłym członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i w PKW od 2014 r. Pani Leszczyna takimi wypowiedziami pokazuje, że ona i koledzy nie szanują sędziowskiej niezależności. Sędziowie mają być nasi, albo nie są sędziami. Obrzydliwe" – ocenił.

Krytyki nie szczędził minister zdrowia także europoseł PiS Waldemar Buda. "Polonistka na funkcji ministra zdrowia, która w rok rozłożyła całkowicie system, krytykuje sędziego z 30letnim stażem, który do PKW powołany został w 2014!" – wskazał i zapytał: " Czy ci ludzie mają jakieś granice wstydu?".

Czytaj też:

PKW o subwencji PiS. Marciniak: Są trzy możliwościCzytaj też:

"Partia antysemicka, nacjonalistyczna i populistyczna". Leszczyna atakuje Konfederację