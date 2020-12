Zgorzelski: Może się zdarzyć, że głosy tej opluwanej, brunatnej Konfederacji będą potrzebne

– Trzeba mieć wyobraźnię w polityce. Może się tak zdarzyć, że aby odsunąć skutecznie PiS od władzy, na czas do wyborów przyspieszonych, potrzebne będą głosy także tej dzisiaj opluwanej, brunatnej, nazistowskiej Konfederacji. Czy wtedy nasi przyjaciele z Koalicji Obywatelskiej i z Lewicy nie będą już tak się krzywili na posłów Konfederacji? Wróg jest gdzie indziej – ocenił Piotr Zgorzelski na antenie TVN24.

Polityk odniósł się do krytyki, jaką pod adresem PSL wystosował Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Czarzastemu nie podoba się fakt, iż Ludowcy wraz z Konfederacją wystawili wspólnego kandydata na RPO.

– Jeżeli się nam robi zarzut z tego, że podpisy pod kandydaturą złożyli posłowie Konfederacji, to dlaczego nie robi się zarzutu kolegom z Platformy i z Lewicy, że głosują razem z PiS-em? Przypomnę, że Konfederacja, co by o nich nie mówić, jest to partia opozycyjna – powiedział Zgorzelski do Czarzastego.

Szef SLD odpowiedział: – Drogi panie marszałku. Pierwsza informacja, bo przecież pan marszałek i ja jesteśmy wicemarszałkami Sejmu, jak wiesz drogi Piotrze, 90 proc. wszystkich głosowań nad ustawami jest wspólna. Głosujecie w 90 proc tak jak PiS, dlatego że poprawki, nie poprawki, całe ustawy są po prostu tak głosowane, w związku z tym proszę cię, po prostu zachowaj dystans.

Czytaj też:

Zamieszanie wokół Korwin-Mikkego, polityk publikuje dokument. "Jeżdżę tak już 10 lat"Czytaj też:

Jachira przyszła do jadłodzielni. Zostawiła kapustę i ogórki, ale wzięła pomidory i jabłka