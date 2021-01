Nowe nazwisko na liście zaszczepionych artystów. "Zgodziłam się myśląc, że czynię dobro"

W ostatnich dniach było głośno o sprawie Leszka Millera, który zaszczepił się przeciwko COVID-19. Stało się tak, mimo że były premier nie należy do grupy "0", która miała być szczepiona w pierwszej kolejności. Chodzi o medyków. Okazuje się jednak, że nie tylko Miller skorzystał już ze szczepionki. Informację o jej przyjęciu przekazała następnie za pośrednictwem mediów społecznościowych także aktorka Krystyna Janda.

Z kolei w sobotę Polsat News poinformował, że zaszczepieni zostali również Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna, Andrzej Seweryn i Maria Seweryn. Szczepionkę poza kolejnością otrzymał również starosta opatowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Tymczasem na profilu Magdy Umer na Facebooku pojawił się wpis, w którym artystka przyznała się, że również została zaszczepiona na COVID-19 poza kolejnością.

"Oświadczenie. Nie prosiłam nikogo o zaszczepienie się przeciwko Covid-19. To mnie poproszono o to, w ramach akcji popularyzowania, namawiania do szczepień. Wytłumaczono także, że nie zabieram nikomu miejsca, że walka o każdą zaszczepioną osobę jest teraz priorytetem państwa i służby zdrowia. Przecież cały czas środki masowego przekazu, a nawet Kościół, nawołują niezdecydowanych i utyskują na zbyt małą liczbę chętnych, potrzebnych do zwycięstwa z pandemią w naszym kraju" – napisała artystka.

"Tłumaczono nam, że godząc się stajemy się ambasadorami szlachetnej akcji. Zgodziłam się myśląc że czynię dobro, a okazało się że jest to rozumiane odwrotnie. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale w dalszym ciągu mam nadzieję, że nie zrobiłam niczego złego. Pozdrawiam zainteresowanych - Magda Umer" – zakończyła wpis piosenkarka.

