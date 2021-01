Dyrektor krakowskiego szpitala: Otrzymujemy za krótkie igły do szczepień

Jak wyjaśnił, 16-milimetrowa igła w przypadku osób otyłych sprawia, że szczepienie nie jest domięśniowe, a podskórne. – To powoduje bóle ręki, psuje samopoczucie – wymieniał dyrektor Friediger.

Wcześniej sprawę długości igieł dołączanych do szczepionek przeciwko COVID-19 dyrektor komentował w Radiu Kraków.

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie przeciwko COVID-19 zaszczepiło się jak dotąd ok. 640 pracowników. We wtorek preparat przyjmie kolejnych co najmniej 200 osób, a do końca tygodnia jeszcze ok. 400 (w tym tygodniu łącznie 810 osób ma być zaszczepionych).

Według informacji PAP w województwie małopolskim coraz więcej pracowników służby zdrowia chce się zaszczepić. Termin zgłoszeń dla grupy "0" (głównie pracownicy służby zdrowia) został wydłużony z 28 grudnia na 15 stycznia.

We wtorek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że „grupa pierwsza” rozpocznie szczepienie 25 stycznia.

"Grupę pierwszą" tworzą m.in. pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych), służby mundurowe, nauczyciele.