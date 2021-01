Polska piosenkarka o koronawirusie. "Sama przekonałam się..."

"Moi drodzy! Ostatni rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Musieliśmy się mierzyć z wieloma przeciwnościami, przełożyć swoje plany i marzenia na później. Myśląc czego mogłabym Wam życzyć na kolejny rok nasuwa się tylko jedno.. zdrowia!!!" – podkreśla artystka we wpisie na Instagramie.

instagram

"Sama przekonałam się 3 tyg. temu co oznacza zakażenie się koronawirusem. Ostatni czas nie był łatwy. Walczyłam o powrót do formy, duszności były męczące, miałam obawy czy dam radę wystąpić i nie zawiodę swoich fanów..." – przyznaje dalej piosenkarka. Grzeszczak nawiązuje do Sylwestrowej Mocy Przebojów 2020" na antenie telewizja Polsat, w której obawiała się, że nie będzie mogła wziąć udziału.

"Mega cieszę się, że mogłam ten dzień przeżywać z Wami i że przywitaliśmy miejmy nadzieję, lepszy, nowy rok!!! Kocham i uważajcie na siebie!" – dodaje piosenkarka.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 7 624 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 341 osób zakażonych COVID-19.

Czytaj też:

Adwokaci ważniejsi niż nauczyciele? Okręgowa Rada Adwokacka interweniowała u ministra ws. szczepień