Dworczyk: W przyszłym tygodniu do Polski trafi 29 tys. dawek szczepionki Moderna

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w środę pozytywną opinię ws. dopuszczenia do obrotu w UE szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Opinia nie jest wiążąca, a ostateczną zgodę na wprowadzenie do obrotu podejmuje Komisja Europejska. Szefowa KE Ursula von der Leyen napisała w środę na Twitterze, że KE pracuje "na pełnych obrotach", aby szczepionkę zatwierdzić i udostępnić w UE.

Dworczyk pytany przez PAP, kiedy ta szczepionka do nas trafi i w jakich ilościach, powiedział, że "do końca marca powinno do Polski dojechać około 840 tys. dawek szczepionki Moderna". "Jeszcze w styczniu powinno do nas dotrzeć blisko 70 tys. sztuk szczepionki tej firmy" - dodał szef KPRM.

Zwrócił też uwagę, na sposób przechowywania tej szczepionki. "Nie potrzebuje ona mrożenia głębokiego do -70 stopni. W temperaturze między 2 a 8 stopni może być przechowywana przez 30 dni. W związku z tym można ją rzeczywiście w nieco mniejszym reżimie transportować i przechowywać niż szczepionkę firmy Pfizer" - powiedział Dworczyk.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski poinformował PAP, że w przyszłym tygodniu ma trafić do Polski pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna, która wyniesie około 29 tys. dawek.