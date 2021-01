"Czy raczyłby Pan się obudzić?". Posłanka Lewicy poucza szefa MSZ

Kamil Stoch wczoraj był najlepszy na skoczni w Bischofshofen. Wygrał wczorajszy konkurs, a tym samym cały 69. Turniej Czterech Skoczni.

"Mamy to! Wspaniały sportowy początek roku. Puchar TCS jest w rękach Kamila Stocha. Gratulacje dla fenomenalnego Kamila a także dla Dawida Kubackiego za zajęcie trzeciego miejsca. Nasi skoczkowie napawają dzisiaj dumą nas wszystkich" – gratulował sportowcom szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Gratulacje szefa MSZ nie spodobały się jednak posłance Lewicy Annie Marii Żukowskiej.

"Czy raczyłby Pan się obudzić? Bo chyba Pan śpi. Tymczasem ponoć najważniejszy nasz sojusznik właśnie ma kryzys demokracji" – strofowała szefa MSZ posłanka.

Żukowskiej odpisał wicerzecznik PiS, poseł Radosław Fogiel. "I nasz sojusznik sobie z nim zapewne poradzi. Bez Waszych prób eskalacji, jak to macie krajowo w zwyczaju" – zwrócił się do posłanki Fogiel.

Dramatyczne wydarzenia na Kapitolu

We wtorek zwolennicy Donalda Trumpa oblegali Kapitol. Posiedzenie Kongresu w sprawie wyborów prezydenckich zostało przerwane. Protestujący wbiegli do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona.

CNN cytując szefa waszyngtońskiej policji podało, że w wyniku zamieszek na Kapitolu zginęły cztery osoby.

Sytuacja została opanowana około północy, czasu polskiego. W Waszyngtonie wprowadzono godzinę policyjną.

