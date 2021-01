"Przestańcie już...". Hołownia apeluje do rządzących

"Przestańcie już żonglować kolejnymi egzotycznymi kandydaturami. Przestańcie ośmieszać jedną z najważniejszych konstytucyjnych instytucji w Polsce – urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydat PIS, wiceminister Piotr Wawrzyk, który nigdy nie zajmował się prawami człowieka i obywatela? Poseł partii rządzącej przesiadający się z fotela rządowego na krzesło głównego kontrolera poczynań państwa, które jego partia w całości kontroluje?" – pisze na Facebooku Szymon Hołownia.

"Teraz znowu Jan Maria Rokita, kandydat prezydenta Dudy? Prawda, bardzo zasłużony dla odtworzenia samorządu w Polsce przed trzydziestu laty, były znaczący polityk, który jednak z obroną praw człowieka wiele wspólnego nie miał? Po co to wszystko? Tylko po to, żeby przejąć ostatni urząd, którego jeszcze nie zawłaszczyliście? Żeby pokazać, że możecie odrzucić najlepszą z możliwych kandydatur, jaką jest niewątpliwie Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i powołać na RPO kogoś swojego?" – zastanawia się.

Jak zaznacza, ruch Polska 2050 popiera kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko RPO. "W tej kwestii zdania nie zmienimy. Ostatniej nocy, śledząc wydarzenia w Waszyngtonie, po raz kolejny przekonaliśmy się, jak kluczowa jest niezależność i stabilność instytucji państwa w systemie demokratycznym. O urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, ostatni przyczółek niezależności w Polsce warto walczyć również z tego powodu" – napisał Hołownia.

