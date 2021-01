Nieoficjalnie: Obostrzenia zostaną przedłużone. "O 10-14 dni"

Polsat News informowało dzisiaj, że obowiązujące w całym kraju restrykcje związane z pandemią koronawirusa zostaną przedłużone. Wiceminister Semeniuk przyznaje, że jest to możliwe.

Jak mówiła w radiu TOK FM, "najbardziej prawdopodobnym wariantem na dzień dzisiejszy jest przedłużenie tzw. wariantu odpowiedzialności". Dodała, że etap odpowiedzialności ma przede wszystkim służyć "ochronie zdrowia i życia Polaków, jak również odciążeniu służby zdrowia".

– Musimy również patrzeć na kontekst europejski i światowy rozprzestrzeniania się wirusa – zaznaczyła. Jej zdaniem etap odpowiedzialności może być przedłużony o 10-14 dni od momentu zakończenia ferii zimowych, czyli od 17 stycznia. Zastrzegła, że to tylko jej estymacje, a ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Semeniuk przypomniała, że odmrażanie branż gospodarczych jest "mocno powiązane z Narodowym Programem Szczepień" - im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym większe szanse na odmrożenie gospodarki. – Dopiero od 10-14 dni po zakończeniu ferii zimowych będziemy wiedzieli, jak te liczby, jeśli idzie o stan zachorowań, wyglądają – powiedziała.

Pytana, czy najbardziej prawdopodobnym wariantem jest przedłużenie obowiązujących już restrykcji dla wszystkich branż, odpowiedziała: "na ten moment to jest najbardziej prawdopodobny wariant, choć chciałabym, aby on, oczywiście, zamienił się już w poszczególne etapy odmrażania gospodarki". Według Semeniuk "na ten moment wydaje się, że ta odpowiedzialność powinna być przedłużona".

Semeniuk została też zapytana, co mają zrobić przedsiębiorcy, których działalność wskutek obostrzeń została zamrożona, a którym nie należy się pomoc z tarczy branżowej i tarczy PFR 2.0, bo te instrumenty wsparcia nie uwzględniają ich kodu PKD. Semeniuk tłumaczyła, że po konsultacjach tarcza finansowa PFR 2.0 została rozszerzona o siedem nowych kodów PKD, jak florystyka czy branża reklamowo-eventowa. Podkreśliła, że niemożliwe jest zrezygnowanie z kodów PKD, jako jednego z kryteriów przyznawania pomocy. – Takie instrumenty, które stworzyliśmy najlepiej trafiają do przedsiębiorców – stwierdziła.

Obowiązujące obostrzenia

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie obostrzeniami do 17 stycznia mogą jednak być otwarte hotele dla pracowników sezonowych oraz hotele robotnicze. Co do galerii handlowych, to w obiektach o powierzchniach powyżej 2000 m.kw. obowiązuje zakaz handlu detalicznego. W galeriach mogą działać jednak m.in. apteki, sklepy spożywcze czy drogerie.

Władze zdecydowały o zamknięciu kasyn, dyskotek, basenów czy klubów nocnych. Z obostrzeniami muszą się liczyć także właścicieli lokali gastronomicznych. Restauracje mogą podawać jedzenie jedynie na wynos. Przypomnijmy również, że cały czas obowiązują godziny dla seniorów (poniedziałek-piątek w godz. 10-12).

Czytaj też:

