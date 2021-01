Obajtek do opozycji: To jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia

Pod koniec ubiegłego roku PKN Orlen podpisała przedwstępną umowę, na mocy której odkupi 100 proc. akcji wydawnictwa Polska Press. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślał, że na stacjach jest sprzedawane nie tylko paliwo, gdyż rośnie także sprzedaż pozapaliwowa.

– Dzięki temu zakupowi nie tylko realizujemy biznes, ale uratowaliśmy kolportaż prasy w Polsce. I to kolportaż prasy w Polsce zarówno którą wy oceniacie, że to wasze media czy innych, kolportaż każdej prasy, każdych tytułów tak naprawdę –– odpowiadał na pytania opozycji podczas posiedzenia komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych oraz kultury i środków przekazu.

– Biznes jest biznesem. Biznes ma zarabiać, dostarczać akcjonariuszom zysk. I co to za różnica, czy jest biznes stricte prywatny czy część w tym biznesie ma akcjonariatu skarb państwa? To nie jest żadna różnica. Biznes cechuje się zasadą zarabiania, konkurencyjności. I nie ma rozróżnienia. Jesteśmy spółką, która jest spółką akcyjną. Oczywiście jednym z akcjonariuszy, 27% ma skarb państwa – mówił.

Prezes PKN Orlen stwierdził, że politycy opozycji nie słuchali jego tłumaczeń i przyszli na posiedzenie komisji z gotowymi pytaniami. – Wytłumaczyłem państwu każde pytanie. Nie odnieśliście się do tego, nie słuchaliście. Co niektóre pytania były zadawane na to, co odpowiedziałem – podkreślał.

Obajtek zarzucił opozycji, że atakuje spółkę, która wnosi do budżetu koło 36 mld zł. – Podcinacie gałąź, na której tak naprawdę siedzicie. I to jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia. Nie tylko jako prezesa, prowadzącym firmę, która zarabia, przechodzi przez te trudne czasy. Stabilizuje ceny paliw, bo stabilizujemy cenę paliw by pomóc polskiej gospodarce. Tak naprawdę paliwa są wykorzystane w całej gospodarce. Budujemy, rozwijamy się, inwestujemy, ratujemy niektóre firmy, które miały być sprywatyzowane – mówił.

