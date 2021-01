Niedzielski: W drugim kwartale możemy szczepić blisko 4 mln ludzi

Szef resortu zdrowia pytany był w TVN 24 m.in. o szczepienia przeciw COVID-19.

– W tej chwili mamy tutaj, przed chwilą sprawdzałem, 198 tys. szczepień wykonanych w skali kraju. I to jest naprawdę liczba, która nas pozycjonuje nieźle w Europie. Wczoraj pod względem liczby bezwzględnej byliśmy na trzecim miejscu – powiedział Niedzielski.

– Jak popatrzymy na liczbę złożonych zamówień w etapie zerowym, to w zasadzie wyczerpuje to tę pierwszą turę zamówień, bo tam się pojawiło 205 tys. zamówień. Dopiero teraz jest złożone kolejnych 200 tys. zamówień, które przez weekend realizowane są tak, aby w przyszłym tygodniu znowu utrzymać to tempo szczepień, które w tej chwili pewnie będzie wynosiło 200 tys. czy 250 tys. tygodniowo – dodał.

Przypomniał, że w obecnie szczepione są osoby z grupy zero. –Ta faza będzie trwała co najmniej przez najbliższe tygodnie – zaznaczył. Minister przypomniał też, że 15 stycznia rozpoczynają się zapisy na szczepienia powszechne.

Odniósł się do pytania, kto wtedy może się zapisać do systemu szczepień, czy tylko seniorzy, czy każdy chętny.

– Po pierwsze przed 15 (stycznia) bardzo precyzyjne określimy, kogo prosimy teraz o zgłaszanie się, bo wykonywane są pewne dwie czynności równolegle, tzn. my dla danych roczników, o których zdecydujemy, że będą w pierwszej kolejności (szczepione) wystawimy tzw. e-skierowania i te osoby będą mogły w ramach e-skierowania zapisać się w tym punkcie, który preferują na szczepienia. To ogłosimy tuż przed 15 stycznia i na pewno nie będzie tak, że wszyscy naraz będą zapisywani – powiedział.

– My chcemy dokonać pewnego wyboru z tej grupy pierwszej i raczej to będzie wybór, który będzie dotyczył roczników najbardziej zaawansowanych wiekowo. Do tego namawiają nas eksperci, m.in. z rady medycznej, żeby skoncentrować pierwszy wysiłek szczepionkowy, na tych, dla których największych zagrożeniem jest zachorowanie na koronawirusa – wskazał.

Mówił, że dzięki temu pandemia co prawda nie zniknie, ale stanie się mniej śmiertelna, mniej dolegliwa społecznie.

Szef resortu zdrowia pytany był też m.in. o to, kiedy wszyscy chętni zostaną w Polsce zaszczepieni, jeśli dostawy szczepionek będą takie jak planuje polski rząd.

– Teraz mamy około 50 proc. chętnych, mówię o osobach dorosłych. Wydaje się, że ten wskaźnik będzie rósł im bardziej będzie się uwiarygadniał proces szczepienia. Jeżeli mówimy o tym, że jest mniej więcej 32 mln osób, to jak sobie z tego policzymy 70 proc., to jest około 21-22 mln szczepionek. Jeżeli weźmiemy sobie 3-4 mln wydolność do szczepienia, jeżeli nie pojawi się bariera związana z dostawami szczepionek, a ona przestanie się pojawiać od kolejnego kwartału, to myślę, że w drugim kwartale możemy szczepić efektywnie rzeczywiście te blisko 4 mln – mówił Niedzielski.

Jednocześnie podał, że do końca pierwszego kwartału "to będzie szczepienie raczej na poziomie 5 mln góra".

"Myślę, że do września będziemy w stanie zaszczepić wszystkich chętnych, o ile ich będzie mniej więcej 70 proc." – wskazał Niedzielski.

Szczepienia w Polsce odbywają się etapami według grup opisanych w narodowym programie. Rozpoczęto je 27 grudnia. Obecnie szczepione są osoby z grupy zero, do której należą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia i rodzice wcześniaków.

Od 25 stycznia ruszą szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat (szczepienie odbywać się będzie od najstarszych osób), pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w piątek rano w dziennym raporcie zamieszonym na Twitterze podała, że wykonano w Polsce 188 956 szczepień przeciw COVID-19; liczba dawek dostarczonych do Polski – 697 320; liczba dawek dostarczonych do punktów – 204 375; liczba zutylizowanych szczepionek – 238, liczba niepożądanych odczynów – 18.

Czytaj też:

Szczepionki z USA i Wielkiej Brytanii zakazane w IranieCzytaj też:

"To byłoby śmieszne, gdyby nie było żenujące". Woś o szczepieniu adwokatówCzytaj też:

Spadek nowych zakażeń. Ministerstwo Zdrowia publikuje dane