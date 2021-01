Znane osoby przekonałyby Polaków do szczepień? Ciekawy sondaż

Jak wynika z badania, szczepienie się na COVID-19 przez znane osoby życia publicznego zachęciłoby 10,1 proc. Polaków do zaszczepienia się. 10,5 proc. ankietowanych poczułoby się przez takie szczepienia zniechęconych do szczepienia przeciw COVID-19. Co ciekawe, aż 69,5 proc. respondentów zadeklarowało, że takie szczepienia nie miałyby dla nich znaczenia.

9,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5.01-6.01.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

Ponad 10 tys. nowych zakażeń. Duży wzrost liczby zgonówCzytaj też:

Reżim sanitarny w szkołach. Ministerstwo podało wytyczneCzytaj też:

Niedzielski: W drugim kwartale możemy szczepić blisko 4 mln ludzi